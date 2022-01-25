Son dakika haberleri... BAKAN SOYLU: VATANDAŞLARIMIZ MÜMKÜN OLDUKÇA ÖZEL ARAÇLARIYLA ÇIKMASINLAR

Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da devam eden karla mücadele çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da devam eden karla mücadele çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu.Bakan Soylu, "Perşembe gününe kadar bu soğuk hava ve kar yağışı devam edecek. Vatandaşlarımız mümkün oldukça özel araçlarıyla yola çıkmasınlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dakiyoğun kar yağışının ardından sabah saatlerinde birçok bölgede incelemede bulundu. İncelemenin ardından İçişleri Bakanı Bakan Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaloğlu, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Trafik kısmen de olsa işliyor. Ancak Mahmutbey ile Yassıören arasındaki terk edilmiş araçların kaldırılma süreci devam ediyor. Havayolunda da hareketlenme başladı. İstanbul Havalimanı birazdan uçuşlarına başlayacak. Hızlı trenler İstanbul-Ankara arası çalışmakta. Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece sabah kadar ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet edecek. Karayollarındaki bu özverili çalışma devam edecek" ifadelerine yer verdi.

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