Son dakika haberleri... Bakan Soylu: "Türkiye bugün milyonlarca insanıyla birlikte Kızıl Elma'ya doğru yürüyor"
13.12.2020 00:40 | Son Güncelleme: 13.12.2020 00:45
Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması Bakan Soylu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması
Bakan Soylu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(1)
Kaynak: Anadolu Ajansı