Son dakika haberleri... Bakan Soylu: "Türkiye bugün milyonlarca insanıyla birlikte Kızıl Elma'ya doğru yürüyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Bakan Soylu: "Türkiye bugün milyonlarca insanıyla birlikte Kızıl Elma'ya doğru yürüyor"

13.12.2020 00:40 | Son Güncelleme: 13.12.2020 00:45

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması Bakan Soylu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması

Bakan Soylu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(1)

Son dakika haberleri... Bakan Soylu: 'Türkiye bugün milyonlarca insanıyla birlikte Kızıl Elma'ya doğru yürüyor'
Son dakika haberleri... Bakan Soylu: 'Türkiye bugün milyonlarca insanıyla birlikte Kızıl Elma'ya doğru yürüyor'
Son dakika haberleri... Bakan Soylu: 'Türkiye bugün milyonlarca insanıyla birlikte Kızıl Elma'ya doğru yürüyor'
Son dakika haberleri... Bakan Soylu: 'Türkiye bugün milyonlarca insanıyla birlikte Kızıl Elma'ya doğru yürüyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Bakan Soylu ve Pakdemirli, Ceylanpınar'da
Son dakika haberi | Bakan Soylu ve Pakdemirli, Ceylanpınar'da
Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu: Türkiye- Azerbaycan arasında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz
Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu: Türkiye- Azerbaycan arasında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz
Son dakika: Bakan Gül: İnsan hakları çerçevesinde atılacak adımlar üzerinde çalışıyoruz
Son dakika: Bakan Gül: İnsan hakları çerçevesinde atılacak adımlar üzerinde çalışıyoruz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şener Şen Beren Saat Demet Akalın Haluk Bilginer
Spor Neymar Samatta Okan Buruk Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İzmir Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Bakan Soylu: "Türkiye bugün milyonlarca insanıyla birlikte Kızıl Elma'ya doğru yürüyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 00:45:55. #1.14#
title