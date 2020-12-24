Son dakika haberleri: Bakan Soylu: "Tüm Türkiye'de bin 5 polis merkezi amirliğinde 80 de jandarma biriminde bin 86 noktada toplam 8 bin personel çalışmalara başladı"

Son dakika haberlerine göre Bakan Soylu: "Tüm Türkiye'de bin 5 polis merkezi amirliğinde 80 de jandarma biriminde bin 86 noktada toplam 8 bin personel çalışmalara başladı" -"Trabzon'da bir hanımefendi bana anlattı.

Bakan Soylu: "Tüm Türkiye'de bin 5 polis merkezi amirliğinde 80 de jandarma biriminde bin 86 noktada toplam 8 bin personel çalışmalara başladı"

-"Trabzon'da bir hanımefendi bana anlattı. KADES'i indiriyor. 'Ha bunu bir deneyim' diyor daha sonra polis 4 dakikada geliyor. Tabi bunu 'ben denedim' diyor. Ancak polisler ısrar etti eşiniz baskı mı yapıyor diye. Polisler en az 20 defa aradı bir şey var mı diye. Sonra da sabah geldiler tekrar kontrol ettiler. Hakikaten bunun bir deneme olduğuna ikna oldular"

-"Önleyici tedbir kararı geçen yıla göre artmıştır. Tüm ihbar kanallarının artmasının da bu artış da önemlidir"

ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da "14. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'nda konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı