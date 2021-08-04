Bakan Soylu: Sikorsky helikoptere su sepeti takılarak yangın söndürme filosuna eklendi
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Bakan Soylu: Sikorsky helikoptere su sepeti takılarak yangın söndürme filosuna eklendi

Bakan Soylu: Sikorsky helikoptere su sepeti takılarak yangın söndürme filosuna eklendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, jandarma bünyesindeki Sikorsky helikopterlere su sepeti (bambi) takılarak, yangın söndürme filosuna eklendiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, jandarma bünyesindeki Sikorsky helikopterlere su sepeti (bambi) takılarak, yangın söndürme filosuna eklendiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarmanın yeni başarısı, tarihimizde bir ilk. Jandarma teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Helikopterin yangına su atması

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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