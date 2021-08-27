Son dakika haberleri... Bakan Soylu, selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü
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Son dakika haberleri... Bakan Soylu, selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Son dakika haberleri... Bakan Soylu, selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemede bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemede bulundu.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerini sürdüren Soylu, Bozkurt ilçesinde çalışmaların devam ettiği dükkanları ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan personelle de bir süre görüştü.

Bakan Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek, son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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