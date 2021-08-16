Son dakika haberleri... Bakan Soylu sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
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Son dakika haberleri... Bakan Soylu sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

Son dakika haberleri... Bakan Soylu sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören sokak ve caddelerde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören sokak ve caddelerde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Soylu, ilçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyelerin yürüttüğü çalışmaları takip ediyor.

Cadde ve sokaklarda inceleme yapan Soylu, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta açıklama yaptı: (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta açıklama yaptı: (2)
Bakan Kurum: 'Ayancık'ta su vermeye başladık.
Bakan Kurum: "Ayancık'ta su vermeye başladık.
Bakan Kurum: '(Sinop, Bartın, Kastamonu) Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var.'
Bakan Kurum: "(Sinop, Bartın, Kastamonu) Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var."

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