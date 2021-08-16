Son dakika haberleri... Bakan Soylu sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören sokak ve caddelerde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.