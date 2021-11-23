Son dakika haberleri: Bakan Soylu: "PKK terör örgütünün ülke içindeki silahlı eleman sayısını 15 binden 180'nin altına düşürmeyi başardık" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Bakan Soylu: "PKK terör örgütünün ülke içindeki silahlı eleman sayısını 15 binden 180'nin altına düşürmeyi başardık"

AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Son dakika haberleri: Bakan Soylu: PKK terör örgütünün ülke içindeki silahlı eleman sayısını 15 binden 180'nin altına düşürmeyi başardık

Son dakika haberleri: Bakan Soylu: PKK terör örgütünün ülke içindeki silahlı eleman sayısını 15 binden 180'nin altına düşürmeyi başardık

Son dakika haberleri: Bakan Soylu: PKK terör örgütünün ülke içindeki silahlı eleman sayısını 15 binden 180'nin altına düşürmeyi başardık

İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

 İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

 İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title