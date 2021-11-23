Son dakika haberleri: Bakan Soylu: "PKK terör örgütünün ülke içindeki silahlı eleman sayısını 15 binden 180'nin altına düşürmeyi başardık"
AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.