Son dakika haberleri! Bakan Soylu, öldürülen Suriyeli gencin ailesine taziyelerini ilettti
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Son dakika haberleri! Bakan Soylu, öldürülen Suriyeli gencin ailesine taziyelerini ilettti

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Suriyeli gencin ailesi ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Son dakika haberleri! Bakan Soylu, öldürülen Suriyeli gencin ailesine taziyelerini ilettti
16.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Suriyeli gencin ailesi ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, ilçede iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Suriye uyruklu Eymen Hammami'nin ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Gökçe Ok daha sonra telefonla, Hammami'nin ailesini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü.

Aile ile görüntülü görüşme yapan ve taziyelerini ileten Bakan Soylu; "Kendi kardeşimi kaybetmiş gibi üzüntü hissettim. Hiç merak etmeyin, biz sizinle sonuna kadar beraberiz. Siz bu topraklarda yaşayan insanların kardeşisiniz ve bize Allah'ın emanetisiniz. Biz komşuyuz, aynı zamanda din kardeşiyiz. Biz birbirimize muhtacız, ihtiyacımız var." ifadesinde bulundu.

Ailenin, "Hakkımızı arayın" talebine de cevap veren Bakan Soylu, şunları dile getirdi:

"Eymen ile ilgili bütün konuları bizzat takip ediyorum. Orada Valimiz ve müdürlerimiz var, hepsi sizin emrinizde. Bu konuda olsun, başka konuda olsun her zaman yanınızdayız. Cumhurbaşkanımızın da selamlarını iletiyorum."

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok, daha sonra beraberindeki Göç İdaresi Samsun İl Müdürü Zafer Çolak, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ve Vezirköprü Müftü Vekili Muhammet Ali Ünal ile Eymen Hammamı'nın kabrini ziyaret etti.

Suriyeli gencin mezarı başında dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

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Kaynak: AA

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