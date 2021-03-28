Son dakika haberleri: Bakan Soylu'nun dayısı hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Bakan Soylu'nun dayısı hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bakan Soylu'nun dayısı hayatını kaybetti

Son dakika haber: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis (78), koronavirüs tedavisi gördüğü Samsun'daki hastanede yaşamını yitirdi.

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis (78), koronavirüs tedavisi gördüğü Samsun'daki hastanede yaşamını yitirdi.  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Samsun'nun Bafra ilçesinde yaşayan dayısı Selami Reis koronavirüse yakalandı. Reis, 2 haftadır tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Reis'in cenazesi yarın Bafra ilçesine bağlı Darboğaz Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu da (75), 13 Mart'ta kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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