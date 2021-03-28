Son dakika haberleri: Bakan Soylu'nun dayısı hayatını kaybetti

Son dakika haber: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis (78), koronavirüs tedavisi gördüğü Samsun'daki hastanede yaşamını yitirdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis (78), koronavirüs tedavisi gördüğü Samsun'daki hastanede yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Samsun'nun Bafra ilçesinde yaşayan dayısı Selami Reis koronavirüse yakalandı. Reis, 2 haftadır tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Reis'in cenazesi yarın Bafra ilçesine bağlı Darboğaz Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu da (75), 13 Mart'ta kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı