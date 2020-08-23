Son dakika haberleri | Bakan Soylu: "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma...
Son dakika gelişmesine göre Bakan Soylu: "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız"
23.08.2020 08:27 | Son Güncelleme: 23.08.2020 08:32
Bakan Soylu: "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız"
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA