Bakan Soylu, Kosovalı mevkidaşı Svecla ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kosava İçişleri Bakanı Xhelal Svecla ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Svecla'yı bakanlıktaki makamında kabul etti. Şeref Defteri'nin imzalanmasının ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından makama geçildi. Burada konuşan Soylu, Kosova ve Türkiye arasındaki dostluğa vurgu yaparak, "Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeyiz. Kosova'nın Balkanlar'daki hem istikrar hem refah hem de huzurun en önemli ülkesi olduğunu biliyoruz. Birbirimizle olan ilişki kültürümüzü, medeniyet bağımızı anlatmaya gerek yok, arkadaşlara bir örnek yeter; Celal ve Süleyman. Birlikte çok işimiz var" dedi.

'O GÜNLERİ UNUTMAYACAĞIZ'

Kosova İçişleri Bakanı Svecla ise Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, gün içinde yaptığı tüm görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti. Svecla, "Türkiye, bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülkelerden birisiydi. O günlere ulaşmak için Türkiye'nin bize çok yardımı oldu. O günleri unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin de hazır bulunduğu heyetler arası görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.