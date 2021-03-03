İçişleri Bakanı Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçildiğini duyurdu
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İçişleri Bakanı Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçildiğini duyurdu

03.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:53
İçişleri Bakanı Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçildiğini duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, valiler, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlarıyla "Kontrollü Normalleşme" dönemini değerlendirdiklerini belirtti.

"Kontrollü Normalleşme' döneminde 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçiyoruz." ifadesini kullanan Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:

"İllerimize uygulama genelgesi gönderildi. 14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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