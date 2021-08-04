Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangının olduğu bölgede incelemelerde bulundu

Son dakika haberleri... Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangının helikopterden çekilen görüntüleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekipleri organize etmesi Alevlerin yükselmesi Dumanların yükselmesi MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangına havadan ve...