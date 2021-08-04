Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangının olduğu bölgede incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri... Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangının helikopterden çekilen görüntüleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekipleri organize etmesi Alevlerin yükselmesi Dumanların yükselmesi MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangına havadan ve...
Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangının helikopterden çekilen görüntüleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekipleri organize etmesi
Alevlerin yükselmesi
Dumanların yükselmesi MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü