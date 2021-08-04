Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangının olduğu bölgede incelemelerde bulundu
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Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangının olduğu bölgede incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangının helikopterden çekilen görüntüleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekipleri organize etmesi Alevlerin yükselmesi Dumanların yükselmesi MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangına havadan ve...

Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangının helikopterden çekilen görüntüleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekipleri organize etmesi

Alevlerin yükselmesi

Dumanların yükselmesi MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. (3)

Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangının olduğu bölgede incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangının olduğu bölgede incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangının olduğu bölgede incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangının olduğu bölgede incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangının olduğu bölgede incelemelerde bulundu - Haberler
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