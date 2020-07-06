Son dakika haberleri: Bakan Soylu: İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi
Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de sokak satıcılarını koordine eden uyuşturucu çetesinin çökertildiğini duyurdu.
06.07.2020 13:04 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:00
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de sokak satıcılarını koordine eden uyuşturucu çetesinin çökertildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli makamlara şükranlarımızla" ifadesine yer verdi.
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Kaynak: DHA