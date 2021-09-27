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İçişleri Bakanı Soylu, göreve başlayan İranlı mevkidaşı Vahidi'yi tebrik etti

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, göreve başlayan İranlı mevkidaşı Vahidi'yi tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göreve başlayan İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi'yi tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göreve başlayan İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi'yi tebrik etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Soylu, ağustos ayında göreve başlayan Vahidi ile telefonda görüştü.

İranlı mevkidaşını göreve gelmesinden ötürü tebrik eden Soylu, bakanlıkları arasında geçmiş dönemden gelen bölgesel ve stratejik ilişkilerin, etkin ve güçlü şekilde derinleştirilmesi amacıyla birlikte çalışmanın, dostane ve tarihi ilişkilere sahip iki ülke arasındaki ilişkilere önemli bir ivme katacağını belirtti.

Görüşmede, iki ülkenin içişleri bakanlıkları arasında başta göç, güvenlik, sınır ve terörle mücadele olmak üzere her düzeyde samimi ve güçlü şekilde yürütülen iş birliği konuları ile güncel gelişmeler değerlendirildi.

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: İçişleri Bakanı Soylu, göreve başlayan İranlı mevkidaşı Vahidi'yi tebrik etti - Haberler
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