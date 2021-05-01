Son dakika haberleri: Bakan Soylu, İran sınırında incelemelerde bulundu

Bir son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı temasları kapsamında Türkiye-İran sınır hattındaki İl Jandarma Komutanlığı Yaygınyurt Yaşam Kulesi'ni ziyaret etti.