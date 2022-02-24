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Son dakika haber! Bakan Soylu, göç toplantısında akademisyenlerle bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, üniversitelerin göç araştırma merkezleri ve enstitülerinden akademisyenlerle Göç İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, üniversitelerin göç araştırma merkezleri ve enstitülerinden akademisyenlerle Göç İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı Göç Dairesi Başkanlığınca Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'Üniversitelerin Araştırma Merkezleri-Enstitüleri ile Göç İstişare Toplantısı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlık etti. Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın da katıldığı toplantıda, göç araştırma merkezi ve enstitülerinden 20 akademisyenin yanında 25 farklı üniversitenin araştırma merkezinden 10 profesör, 8 doçent, 6 doktor eğitim üyesi, 1 öğretim görevlisi yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda göç alanına ilişkin son gelişmeler değerlendirilerek, söz konusu merkezlerle iş birliği alanları ele alındı.

Son dakika haber! Bakan Soylu, göç toplantısında akademisyenlerle bir araya geldi

Son dakika haber! Bakan Soylu, göç toplantısında akademisyenlerle bir araya geldi

Son dakika haber! Bakan Soylu, göç toplantısında akademisyenlerle bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Araştırma, GÖÇ, Güncel, Haberler

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