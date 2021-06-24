Son dakika haberleri: Bakan Soylu: Evlat nöbetinde güzel haber

Edinilen son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha" diyerek evlat nöbeti tutan ailelerden birinin daha evladına kavuşacağını açıkladı.