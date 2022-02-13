Son dakika haberleri: Bakan Soylu, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Tanıtım Ofisi ile Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi'ni ziyaret etti.

İlkadım ilçesindeki esnafları da gezen Soylu, vatandaşlar selamlaştı.