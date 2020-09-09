Son dakika haberleri! Bakan Soylu: Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 16'ncı kavuşma gerçekleşecek
Son dakika haberi: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin PPK tarafından kaçırılan çocuklarını bulmak için başlattığı evlat nöbetinde 16'ıncı kavuşmanın yarın gerçekleşeceğini duyurdu.
09.09.2020 01:17 | Son Güncelleme: 09.09.2020 01:21
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin PPK tarafından kaçırılan çocuklarını bulmak için başlattığı evlat nöbetinde 16'ıncı kavuşmanın yarın gerçekleşeceğini duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır anneleri tarih yazıyor. 16'ıncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek. Çalışıyoruz, devamı da gelecek" dedi.Haber: ANKARA,
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Kaynak: DHA