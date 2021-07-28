Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu'dan ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristlerle ilgili paylaşım Açıklaması
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Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu'dan ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristlerle ilgili paylaşım Açıklaması

Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu'dan ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristlerle ilgili paylaşım Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikna çalışmaları sonucu 5 PKK terör örgütü mensubunun teslim olmasını değerlendirirken, "Diyarbakır Anneleri'nin 3'ü daha evladını terör örgütünden çekip aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikna çalışmaları sonucu 5 PKK terör örgütü mensubunun teslim olmasını değerlendirirken, "Diyarbakır Anneleri'nin 3'ü daha evladını terör örgütünden çekip aldı... 'Yeni dönem, annelerin dönemi'. Kahrolsun terörizm, yaşasın anneler." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, 5 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Diyarbakır annelerinin 3'ünün daha evladını terör örgütünden çekip aldığını belirten Soylu, "Anne yüreği, anne gücü, anne sevgisi... Başarıyorlar. Korkmuyorlar. Tüm annelere güç veriyorlar... 'Yeni dönem, annelerin dönemi'. Kahrolsun terörizm, yaşasın anneler." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu
İkna edilen 5 terörist teslim oldu; 3'ünün ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetinde
İkna edilen 5 terörist teslim oldu; 3'ünün ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetinde
İçişleri Bakanlığı, teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da 'evlat nöbeti' tutanlar arasında yer aldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da "evlat nöbeti" tutanlar arasında yer aldığını açıkladı.
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