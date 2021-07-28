Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu'dan ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristlerle ilgili paylaşım Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikna çalışmaları sonucu 5 PKK terör örgütü mensubunun teslim olmasını değerlendirirken, "Diyarbakır Anneleri'nin 3'ü daha evladını terör örgütünden çekip aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikna çalışmaları sonucu 5 PKK terör örgütü mensubunun teslim olmasını değerlendirirken, "Diyarbakır Anneleri'nin 3'ü daha evladını terör örgütünden çekip aldı... 'Yeni dönem, annelerin dönemi'. Kahrolsun terörizm, yaşasın anneler." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, 5 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Diyarbakır annelerinin 3'ünün daha evladını terör örgütünden çekip aldığını belirten Soylu, "Anne yüreği, anne gücü, anne sevgisi... Başarıyorlar. Korkmuyorlar. Tüm annelere güç veriyorlar... 'Yeni dönem, annelerin dönemi'. Kahrolsun terörizm, yaşasın anneler." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım