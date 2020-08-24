Son dakika haberleri... Bakan Soylu, Dereli'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'nun enkaz çalışmalarını incelemesi Bakanı Soylu'ya çay ikram edilmesi Bakanı Soylu'nun bir kadınla konuşması Soylu'nun zarar gören binaları incelemesi GİRESUN - İçişleri Bakanı Soylu, Dereli'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu.
24.08.2020 17:04 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:09
İçişleri Bakanı Soylu'nun enkaz çalışmalarını incelemesi
Bakanı Soylu'ya çay ikram edilmesi
Bakanı Soylu'nun bir kadınla konuşması
Soylu'nun zarar gören binaları incelemesi GİRESUN - İçişleri Bakanı Soylu, Dereli'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA