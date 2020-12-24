Son dakika haberleri... Bakan Soylu: "Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur"

Son dakika gelişmesine göre Bakan Soylu: "Demirtaş teröristtir.