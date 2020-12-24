Son dakika haberleri... Bakan Soylu: "Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Bakan Soylu: "Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur"

24.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:35

Son dakika gelişmesine göre Bakan Soylu: "Demirtaş teröristtir.

Bakan Soylu: "Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürleri ile değerlendirme toplantısına katıldı.

Son dakika haberleri... Bakan Soylu: 'Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur'
Son dakika haberleri... Bakan Soylu: 'Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur'
Son dakika haberleri... Bakan Soylu: 'Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur'
Son dakika haberleri... Bakan Soylu: 'Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Donald Trump Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Furkan Palalı Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mbwana Samatta
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Bakan Soylu: "Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur" | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:35:36. #1.14#
title