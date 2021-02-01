Son dakika haberleri | Bakan Soylu: DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı
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Son dakika haberleri | Bakan Soylu: DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı

01.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:37
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı

Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da yakalanarak, tutuklandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da yakalanarak, tutuklandığını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'a yönelik Yalova'da önemli bir operasyon yapıldığını belirterek, "DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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