Son dakika haberi... Bakan Soylu: "2020'de kazalarda can kaybı 2019'a göre 607 kişi daha az oldu"
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Son dakika haberi... Bakan Soylu: "2020'de kazalarda can kaybı 2019'a göre 607 kişi daha az oldu"

06.03.2021 21:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:25
Son dakika haberi... Bakan Soylu:

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılı kaza yeri ve kaza sonrası toplam can kaybının 2019 yılına göre 607 kişi daha az olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılı kaza yeri ve kaza sonrası toplam can kaybının 2019 yılına göre 607 kişi daha az olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 yılı kaza yeri ve kaza sonrası toplam can kaybı 2019 yılına göre 607 kişi daha az oldu. 100 bin kişi başına ölüm ise 5.8'e indi. Trafikte Hedefimiz, Sıfır Can Kaybı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Son dakika haberi... Bakan Soylu: '2020'de kazalarda can kaybı 2019'a göre 607 kişi daha az oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Olcay

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