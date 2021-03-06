Son dakika haberi... Bakan Soylu: "2020'de kazalarda can kaybı 2019'a göre 607 kişi daha az oldu"

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılı kaza yeri ve kaza sonrası toplam can kaybının 2019 yılına göre 607 kişi daha az olduğunu açıkladı.