Son dakika haberleri | Bakan Soylu'dan KADES uygulamasına destek çağrısı Açıklaması
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Son dakika haberleri | Bakan Soylu'dan KADES uygulamasına destek çağrısı Açıklaması

11.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:43
Son dakika haberleri | Bakan Soylu'dan KADES uygulamasına destek çağrısı Açıklaması

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulamasının indirilme sayısının 979 bine ulaştığını belirterek, uygulamaya destek çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulamasının indirilme sayısının 979 bine ulaştığını belirterek, uygulamaya destek çağrısında bulundu.

Soylu, Twitter hesabından KADES uygulamasının indirilme sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

KADES uygulamasının indirilme sayısının 979 bin olduğunu bildiren Soylu, "1 milyon indirme hedefimize 21 bin kaldı. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim." ifadelerini kullandı.

Soylu, uygulamanın indirilebileceği, "https://play.google.com/store/apps/details'id=tr.gov.egm.kades" ile "https://apps.apple.com/tr/app/kades/id1360309770" adreslerini de paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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