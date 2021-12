Son dakika... Bakan Soylu'dan itfaiye erlerine teşekkür

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Büyükşehir itfaiye erlerine gönderilen teşekkür belgelerine takdim etti. Başkan Yüce, "Teşkilatımız yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa hazır olmasına rağmen dualarımızda hep inşallah ihtiyacımız olmaz diyoruz. Gayretli çalışmalarınızdan ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgelerini itfaiye erlerine takdim eden Başkan Ekrem Yüce, "Son zamanlarda itfaiye erlerimiz için oldukça mücadele içinde geçti. Hendek'te gerçekleşen elim patlamada, Batı Karadeniz bölgesinde ve şehrimizdeki sel felaketlerinde, ülkemizin güneyindeki yangınlarda ve deprem felaketlerinde itfaiye teşkilatımız aktif rol alarak çalışmalara büyük katkıda bulundular. Teşkilatımızın her bir erine minnettarız. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından itfaiye erlerimize gönderilen teşekkür plaketlerini Sayın Bakanımızın selamlarıyla takdim ediyorum. Teşkilatımız yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa hazır olmasına rağmen dualarımızda hep inşallah ihtiyacımız olmaz diyoruz. Gayretli çalışmalarınızdan ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

