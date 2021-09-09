BAKAN SOYLU'DAN AĞRI'DA TAZİYE ZİYARETİ
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BAKAN SOYLU'DAN AĞRI'DA TAZİYE ZİYARETİ

BAKAN SOYLU'DAN AĞRI'DA TAZİYE ZİYARETİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ürküt köyünde bir süre önce vefat eden Memani aşireti lideri Burhan Varol'un yakınlarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ürküt köyünde bir süre önce vefat eden Memani aşireti lideri Burhan Varol'un yakınlarını ziyaret etti. Varol'un yeğeni İbrahim Varol'a başsağlığında bulunan Soylu, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, dua etti. Bakan Soylu, yanına gelen çocuklarla da sohbet etti.

Bakan Soylu, taziye ziyareti sonrası AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı'na geçti. Bakan Soylu'nun parti ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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