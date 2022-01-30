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Son dakika haberleri! Bakan Soylu: Çocuktan al haberi

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Politika
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Son dakika haberleri! Bakan Soylu: Çocuktan al haberi

Gelen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada " Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. 'Çocuktan al haberi'" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz... Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. 'Çocuktan al haberi'" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Süleyman Soylu, Eren Bülbül, Çocuk, Politika, Haber

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