Son dakika haberleri... Bakan Soylu: "Çağımız aciliyet çağı" - Haberler
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Son dakika haberleri... Bakan Soylu: "Çağımız aciliyet çağı"

AA, Oktay Özden - Güncel
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Son dakika gündem haberi... 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürleri Eğitim Programı Programa katılan davetliler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürleri Eğitim Programı'nda konuştu.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürleri Eğitim Programı

Programa katılan davetliler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürleri Eğitim Programı'nda konuştu.

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Son dakika haberleri... Bakan Soylu: Çağımız aciliyet çağı

Son dakika haberleri... Bakan Soylu: Çağımız aciliyet çağı

Son dakika haberleri... Bakan Soylu: Çağımız aciliyet çağı

AA / Oktay Özden - Güncel

Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı, Güncel, Haberler

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