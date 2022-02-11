Son dakika haberleri... Bakan Soylu: "Çağımız aciliyet çağı"
AA, Oktay Özden - Güncel
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Son dakika gündem haberi... 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürleri Eğitim Programı Programa katılan davetliler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürleri Eğitim Programı'nda konuştu.
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürleri Eğitim Programı
Programa katılan davetliler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürleri Eğitim Programı'nda konuştu.
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