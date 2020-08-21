Son dakika haberleri! Bakan Soylu: "Bu millet düştüğü yerden kalkmıştır"
Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı Kongre Salonu'nda Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu'nun "Afet Risklerini Anlamak" konulu açılış toplantısına iştirak etti.
21.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:56
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı Kongre Salonu'nda Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu'nun "Afet Risklerini Anlamak" konulu açılış toplantısına iştirak etti.
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Kaynak: AA