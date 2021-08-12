Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Bozkurt'taki afetzedeler ile yakından ilgileniyor
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Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Bozkurt'taki afetzedeler ile yakından ilgileniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre - Bakan Soylu, Bozkurt'taki afetzedeler ile yakından ilgileniyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketini ilk günden itibaren yerinden takip ediyor.

- Bakan Soylu, Bozkurt'taki afetzedeler ile yakından ilgileniyor

KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketini ilk günden itibaren yerinden takip ediyor. Bakan Soylu, bir çocuğun afet bölgesinden kurtarılma anına bizzat şahitlik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı'nın taşması ile yaşanan sel felaketini ilk günden beri yerinde takip ediyor. Bakan Soylu, afetzedeler ile yakından ilgileniyor ve çalışmaları bizzat koordine ediyor. Çalışmaları alandan takip eden Bakan Soylu, bir çocuğun bot ile kurtarılma anına da bizzat şahitlik etti.Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde u. Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Bozkurt'taki afetzedeler ile yakından ilgileniyor
Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Bozkurt'taki afetzedeler ile yakından ilgileniyor
Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Bozkurt'taki afetzedeler ile yakından ilgileniyor
Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Bozkurt'taki afetzedeler ile yakından ilgileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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