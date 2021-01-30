Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi
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Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi

30.01.2021 00:27 | Son Güncelleme: 30.01.2021 00:30
Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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