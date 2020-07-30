Son dakika haberleri: Bakan Soylu: "Bayramda hem trafik kurallarına hem de salgın kurallarına riayet edelim"
Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları AKSARAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılacak yol kontrol ve trafik denetimi uygulaması kapsamında Aksaray-Ankara kara yolu Toprakkaya Kasabası girişinde denetim faaliyetlerinin ardından açıklamalarda bulundu.
30.07.2020 17:30 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları AKSARAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılacak yol kontrol ve trafik denetimi uygulaması kapsamında Aksaray-Ankara kara yolu Toprakkaya Kasabası girişinde denetim faaliyetlerinin ardından açıklamalarda bulundu. (2)
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Kaynak: AA