Son dakika haberleri: Bakan Soylu: "Bayramda hem trafik kurallarına hem de salgın kurallarına riayet edelim" Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları AKSARAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılacak yol kontrol ve trafik denetimi uygulaması kapsamında Aksaray-Ankara kara yolu Toprakkaya Kasabası girişinde denetim faaliyetlerinin ardından açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları AKSARAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılacak yol kontrol ve trafik denetimi uygulaması kapsamında Aksaray-Ankara kara yolu Toprakkaya Kasabası girişinde denetim faaliyetlerinin ardından açıklamalarda bulundu. (2) Kaynak: AA