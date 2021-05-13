ANKARA Bakan Soylu, askerlerle telsiz üzerinden bayramlaştı
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ANKARA Bakan Soylu, askerlerle telsiz üzerinden bayramlaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Soylu, askerlerle telsiz üzerinden bayramlaştıİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Düztepe Üs Bölgesi'nden telsizle irtibat kurduğu Göllerbaşı ve Binbir Kapı Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bakan Soylu, askerlerle telsiz üzerinden bayramlaştı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Düztepe Üs Bölgesi'nden telsizle irtibat kurduğu Göllerbaşı ve Binbir Kapı Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari temasları kapsamında Yüksekova ilçesindeki Düztepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçik ile bir araya geldi. Askerlerin bayramını kutlayan Bakan Soylu, Göllerbaşı Üs Bölgesi ile Binbir Kapı Üs Bölgesi'ne de telsiz ile ulaştı. Askerlerle bayramlaşan Soylu, telsiz üzerinden şöyle seslendi

Bayramınızı tebrik ediyorum, Allah sizi muhafaza etsin, sizi korusun. Biz şu anda Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz, 'Göllerbaşı Üs Bölgesi'ndeki bütün kahramanlarımıza selam olsun, bayramları mübarek olsun' diyoruz. Allah nice bayramlara ulaştırsın, Allah sizi korusun. Allah ayağınıza taş değdirmesin inşallah, buradan Binbir Kapı'ya selamlar. Allah'a emanet olun, hayırlı bayramlar.

Soylu ayrıca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'nden telsizle; Göllerbaşı Üs Bölgesi ve Binbir Kapı Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ettik. Allah, bu ülkenin kahraman evlatlarını korusun dedi.

ANKARA Bakan Soylu, askerlerle telsiz üzerinden bayramlaştı
ANKARA Bakan Soylu, askerlerle telsiz üzerinden bayramlaştı
ANKARA Bakan Soylu, askerlerle telsiz üzerinden bayramlaştı
ANKARA Bakan Soylu, askerlerle telsiz üzerinden bayramlaştı
ANKARA Bakan Soylu, askerlerle telsiz üzerinden bayramlaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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