Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştüİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı telefonla görüntülü arayarak kutladı.

Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı telefonla görüntülü arayarak kutladı.

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final müsabakasında İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milli sporcularla telefonda görüntülü görüşerek şampiyonluğu kutladı. Soylu, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında da şu ifadelere yer verdi:

"Göğsünüzdeki ay yıldızlı armayla, kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz bizim çocuklar. 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı ve yönetimini tebrik ediyorum."

Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü

Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü

Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü

Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ali İhsan Su Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 01:27:01. #1.12#