Son dakika haber... Bakan Soylu Afyonkarahisar'da şehit ailesini ziyaret etti
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Son dakika haber... Bakan Soylu Afyonkarahisar'da şehit ailesini ziyaret etti

Son dakika haber... Bakan Soylu Afyonkarahisar'da şehit ailesini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 gün önce Hatay Kırkan'da şehit olan ve dün Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca Köyü'nde toprağa verilen şehit Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın ailesine ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 gün önce Hatay Kırkan'da şehit olan ve dün Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca Köyü'nde toprağa verilen şehit Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın ailesine ziyarette bulundu.

Bakan Soylu şehidin ailesi Baba Hayreddin ve anne Ummuhan Yatkak ile görüşerek başsağlığı dileklerinde bulundu. Ziyarette AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Bakan Soylu, Afyonkarahisarlı şehit Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın baba ocağına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yapımı tamam yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, yeni emniyet binasında gerçekleştirdiği incelemelerde bulundu emniyet mensuplarıyla sohbet etti. Bakan Soylu'ya Vali Gökmen Çiçek ile kent protokolü eşlik etti.

(Mevlüt Tınas - Recep Dikici/ İHA)

Son dakika haber... Bakan Soylu Afyonkarahisar'da şehit ailesini ziyaret etti
Son dakika haber... Bakan Soylu Afyonkarahisar'da şehit ailesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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