Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI - Haberler
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Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI

Son dakika haber... Tekirdağ'da düzenlenen AB-Modex Saha Tatbikatı'nın ikinci bölümü Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ (DHA) - Tekirdağ'da düzenlenen AB-Modex Saha Tatbikatı'nın ikinci bölümü Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, senaryo gereği bir ticari ile balıkçı teknesinin liman ağzında çarpması sonucu teknede yangın çıktı. Bunun üzerine 2 kişi denize düştü. Denize düşenlerden biri dalgıçlar tarafından kurtarılırken, diğeri de gelen helikopterden inen dalgıç tarafından kurtarıldı. Yanan balıkçı teknesi de sahil güvenlik ve liman römorkörüyle ortaklaşa söndürüldü.

Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI

Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI

Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI

Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI

Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI

Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI

Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI

Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI

Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI

Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI

Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI

Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI

Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI

Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI

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