Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 15 Temmuz'dan bugüne kadar olan terörle mücadele verilerini paylaştı
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Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 15 Temmuz'dan bugüne kadar olan terörle mücadele verilerini paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 15 Temmuz'dan bugüne kadar olan terörle mücadele verilerini paylaştı

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz sonrası terörle mücadele verilerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz sonrası terörle mücadele verilerini paylaştı. Bakan Soylu, bugüne kadar toplam 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz sonrasından bugüne kadar terörle mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayılarını, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarını, terör örgütüne katılım sayılarını, PKK/KCK ikna teslim sayılarını ve engellenen eylem sayılarını paylaştı. Bakan Soylu, bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam 462 teröristin 30'unun kırmızı, 27'sinin mavi, 28'inin yeşil, 63'ünün turuncu, 314'ünün gri kategoride yer aldığını aktardı.

Soylu, 2017'de bin 997, 2018'de bin 636, 2019'da bin 628, 2020'de bin 171 ve 2021 yılında ise 284 örgüt mensubu ile toplamda 6 bin 716 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini belirtti. Soylu, 2017'de 161 olan terör örgütüne katılımın 2021'de 12 kişi olduğuna dikkati çekti.

Bakan Soylu, 15 Temmuz sonrasına ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü üyelerinin 45'i 2021'de olmak üzere toplamda 861 olduğunu ifade etti. Ayrıca Bakan Soylu, 2017 yılında 697 eylemin engellendiğini 2021 de ise bu sayının 40'a düştüğüne vurgu yaptı. - ANKARA

Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 15 Temmuz'dan bugüne kadar olan terörle mücadele verilerini paylaştı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 15 Temmuz'dan bugüne kadar olan terörle mücadele verilerini paylaştı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 15 Temmuz'dan bugüne kadar olan terörle mücadele verilerini paylaştı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 15 Temmuz'dan bugüne kadar olan terörle mücadele verilerini paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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