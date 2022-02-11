Son dakika haberleri! Bakan Soylu 112'yi asılsız arayanlara seslendi: Biz senin deneme tahtan mıyız?

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 112 Günü programındaki konuşmasında, Türkiye'de 112 Acil Çağrı merkezlerinin 2021 yılında aldığı 104,6 milyon çağrının yüzde 68'ine denk gelen 71 milyonunun asılsız ve gereksiz olduğunu açıkladı. "Hayat memat meselesi olmayan işler için Allah'ını seven 112'yi meşgul etmesin" diye çağrıda bulunan Bakan Soylu, "Ne demek ya, cep telefonu hattını denemek için 112'yi arayacak. Başka bir yeri ara. Biz senin deneme tahtan mıyız?" dedi.

Türkiye'de ve Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan 112 Acil Çağrı numarasının farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 11 Şubat'ta 11.2 formatında kutlanan '112 Günü' kapsamında, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde 11-12 Şubat tarihlerinde düzenlenen İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı başladı. 112 Günü kutlama ve eğitim programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın ve Tuba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve 81 ilin 112 Acil Çağrı Merkezi müdürleri katıldı. Bakan Soylu, 112 Günü'nü kutladı ve bu yüzyılın 'aciliyet çağı' olarak da adlandırılabileceğini söyledi.

Geçen yıl boyunca Engelsiz 112 uygulamasına 3 bin 621, E-çağrı (e-call) uygulamasına 44 bin 753 e-çağrı aldıklarını anlatan Bakan Soylu, "Bu yıl bir yenilik olarak, KADES programı ile 112'yi entegre etmeye çalışıyoruz. KADES basıldığı andan itibaren direkt karşılayıcılara intikal edecek ve saniyelerle tedbir imkanı kılacak bir yazılım geliştirdik. Bunu sağladığımızda hem müdahale sürelerimiz kısalacak hem de mağdur vatandaşlarımızın çağrı imkanı genişlemiş olacak" diye konuştu.