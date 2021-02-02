Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır."

Son dakika haberlerine göre Bakan Selçuk: "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır.