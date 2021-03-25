Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim esastır
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Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim esastır

25.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:41
Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim esastır

Son dakika haberi... MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır" ifadesini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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