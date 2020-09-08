Son dakika haberleri: Bakan Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var"
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Son dakika haberleri: Bakan Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var"

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gazetecilerin sorusunu yanıtlaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un programda konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Microsoft iş birliğinde düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne katıldı.

08.09.2020 12:39 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:45

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gazetecilerin sorusunu yanıtlaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un programda konuşması

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Microsoft iş birliğinde düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne katıldı.

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Son dakika haberleri: Bakan Selçuk: '(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var'

Kaynak: AA

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