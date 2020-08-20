Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: "Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 66 milyon...
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Selçuk: "Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 66 milyon lira destek sağlayacağız."
20.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:27
Bakan Selçuk: "Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 66 milyon lira destek sağlayacağız." - ANKARA
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Kaynak: İHA