Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: "Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 66 milyon... Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Selçuk: "Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 66 milyon lira destek sağlayacağız."

Bakan Selçuk: "Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 66 milyon lira destek sağlayacağız." - ANKARA Kaynak: İHA