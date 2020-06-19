Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan velilere karne
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Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan velilere karne

Son dakika haberi... MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu sene siz de bizimle hem öğretmen hem öğrenci oldunuz. En büyük desteği velilerimizden aldık.

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan velilere karne
19.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:01

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu sene siz de bizimle hem öğretmen hem öğrenci oldunuz. En büyük desteği velilerimizden aldık. Bir karne de sizin hakkınız" dedi.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sürecinde desteklerinden dolayı velilere teşekkür etti. Bakan Selçuk, "Sevgili velilerimiz, her sene çocuklarınızın karnelerini paylaşıyor, çevrenize gösteriyordunuz. Bu sene siz de bizimle hem öğretmen hem öğrenci oldunuz. En büyük desteği velilerimizden aldık. Bir karne de sizin hakkınız. Öğretmenlerimiz adına, tüm velilerimize takdir, teşekkür" dedi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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