Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan Mehmet Akif Ersoy için besteli paylaşım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan Mehmet Akif Ersoy için besteli paylaşım

27.12.2020 16:02 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:06
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan Mehmet Akif Ersoy için besteli paylaşım

Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü nedeniyle öğretmen-öğrenci işbirliğinde bestelenen bir eseri paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü nedeniyle öğretmen-öğrenci işbirliğinde bestelenen bir eseri paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü olan 27 Aralık'ta sosyal medya hesabı üzerinden, "Çanakkale Geçilmez'i en güzel o anlattı. Paltosuz kışlar içindeyken İstiklal Marşı'mızı milletine bağışlayan yüce gönlünü şiar bildik. Rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimle" notuyla Bakanlığa bağlı Musiki Lisesi pilot okulu Üsküdar Hakkı Demir AİHL 12. sınıf öğrencilerinin enstrüman çaldığı, vokal ve bestesini ise Çekmeköy Özden Cengiz Anadolu Lisesi öğrencilerinin üstlendiği, öğretmen ve öğrenci işbirliğince Safahat'ın Gölgeler bölümünden "Mehmet Ali"ye şiirinden bestelenen bir eseri paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Berk Oktay Coşkun Sabah Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Fatih Terim Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Elazığ Deprem İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan Mehmet Akif Ersoy için besteli paylaşım | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 16:21:34. #1.14#
title