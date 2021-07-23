Son dakika haberleri! Bakan Selçuk sosyal medya hesabında köpeğe gazete okuyan vatandaşı paylaştı
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Son dakika haberleri! Bakan Selçuk sosyal medya hesabında köpeğe gazete okuyan vatandaşı paylaştı

Son dakika haberleri! Bakan Selçuk sosyal medya hesabında köpeğe gazete okuyan vatandaşı paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık binasının duvarına oturup gazete okuyan bir vatandaşın yanına gelen köpeğe de gazete okuduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık binasının duvarına oturup gazete okuyan bir vatandaşın yanına gelen köpeğe de gazete okuduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından bir vatandaşın bakanlık binasının önünde 'Pergel' isimli köpeğe gazete okuduğunu, köpeğin ise onu dinlediğini aktardı. Bakan Selçuk şahit olduğu o anları şöyle anlattı:

"Dün çalışma odamın penceresinden bir beyefendiyi izledim. Bakanlığın duvarına oturup gazetesini okumaya başladı. Sonra yanına bizim 'Pergel' yaklaştı. O da gayet doğal bir şey yaparmış gibi 'Pergel'e gazete okudu. Pergel de dinledi. Eğer bu paylaşımı görürse bir kahveye beklerim kendisini. 'Can'ı sevgiden mahrum bırakmayanlara hürmetle." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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