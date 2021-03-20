Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Şiddetle mücadelemizi sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz
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Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Şiddetle mücadelemizi sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz

20.03.2021 03:31 | Son Güncelleme: 20.03.2021 03:39
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Şiddetle mücadelemizi sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz

Son dakika haberler: AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Aslolan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldığını bildiren Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, '#GüçlüKadınGüçlüTürkiye' etiketi ile yaptığı paylaşımda, 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'deki tüm kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti. Kadın haklarının teminatının, başta anayasa olmak üzere, iç mevzuattaki düzenlemeler olduğunu bildiren Selçuk, şu ifadeleri kullandı: "Kadın haklarının teminatı, anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür. Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Aslolan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz."

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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