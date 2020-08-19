Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri yöneticileriyle bir araya geldi
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Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri yöneticileriyle bir araya geldi

Son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri yöneticileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri yöneticileriyle bir araya geldi
19.08.2020 20:02 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:06

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri yöneticileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri yöneticileriyle video konferans toplantısı yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıda Bakan Selçuk, ŞÖNİM'lerden hizmet alan vatandaşlara yönelik çalışmaların ele alındığını belirtti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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