Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri yöneticileriyle bir araya geldi Son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri yöneticileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri yöneticileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Bakan Selçuk, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri yöneticileriyle video konferans toplantısı yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıda Bakan Selçuk, ŞÖNİM'lerden hizmet alan vatandaşlara yönelik çalışmaların ele alındığını belirtti. (İHA) Kaynak: İHA