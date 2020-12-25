Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: "Ortaokullarda karne notları ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden, liselerde 2. dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek"
25.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:18
Son dakika haberler... Bakan Selçuk: "Ortaokullarda karne notları ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden, liselerde 2. dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek"
Bakan Selçuk: "Ortaokullarda karne notları ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden, liselerde 2. dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap